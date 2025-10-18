Muddy what? Electric-Setup

Mit einem atemberaubenden Mix aus Tradition und Innovation katapultiert Muddy what? den Blues charmant ins Heute.

Die Geschwister Fabian und Ina Spang sowie Michi Lang gehören zu den jüngsten und gleichzeitig fleißigsten Livemusikern Deutschlands. Nicht nur, weil MUDDY WHAT? bei der „German Blues Challenge 2021“ zur besten deutschen Bluesband gekürt wurde, gelten sie als Shooting Stars der Livemusikszene. Auf der „Spider Legs Tour 2023“ bereist das Trio internationale Bühnen und Festivals, macht dabei Halt in Schweden, Frankreich, Portugal etc. und begeistert sein Publikum weltweit mit erfrischendem und einzigartigem New-Blues-Sound.

Die drei Musiker überzeugen neben technischem Können vor allem mit viel Gefühl, Spielfreude und Energie. „Niemand spielt den Blues schöner“, schreiben die Nürnberger Nachrichten. Dabei immer unverwechselbar: Der brillante Sound von Inas Mandoline.