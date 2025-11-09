Die Shooting des New Blues sind on tour! „Muddy What? straft alle Klischees einer Blues-Band Lügen: Sie sind jung, sie haben eine weibliche Leadgitarristin, klingen modern und verbinden Wildheit mit Gefühl, Raffinesse mit Robustheit.

Damit hat es das Trio an die Spitze der New-Blues-Bewegung geschafft. Ihr Sieg bei der "German Blues Challenge 2021" katapultierte die Band um das charismatische Geschwisterpaar Ina und Fabian Spang in den internationalen Fokus. Muddy What? sorgt für Gesprächsstoff, ist es doch im Blues-Genre äußerst selten, dass eine professionelle Nachwuchsband über die nationalen Grenzen hinaus so erfolgreich ist.

Ob ausverkaufte Club-Konzerte in Skandinavien oder Festivalauftritte in Frankreich, Portugal oder sogar Panama – diese Band ist mit Leib und Seele „on tour“! Von „fesselnder Bühnenpräsenz“ (Münchner Merkur) sprechen Kritiker, fühlen sich in die „verwunschenen und geheimnisvollen Sümpfe im Mississippi-Delta versetzt“ (Rheinische Post)… hier elektrisiert der Blues!‍

‍Wabernde Delta-Sounds, funky Beats, filigrane Balladen und dann wieder stampfender Blues: Das Trio zeigt sich facettenreich und mit dynamischem Leichtsinn.