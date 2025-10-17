Nach dem riesigen Erfolg der restlos ausverkauften „Therapie Tour 2023“ kehrt Mudi auf die Bühne zurück – mit seiner neuen ALLES NASIP TOUR 2026. An zehn Terminen deutschlandweit bringt der Berliner Künstler seinen unverwechselbaren Arabesk-Rap live zu seinen Fans und verspricht einen Abend voller Emotionen, die direkt ins Herz gehen.

Mit tiefgehenden Texten über Liebe, Schmerz und Hoffnung hat Mudi eine eigene Nische geschaffen: „Für meine Musik lasse ich mich nicht von Rap inspirieren, sondern von Künstlern wie İbrahim Tatlıses. Mir geht es nicht um Technik oder komplexe Reime – ich will mit meinen Worten eine eigene Welt erschaffen.“ Genau diese Welt macht seine Musik so einzigartig und emotional packend.

Die ALLES NASIP TOUR 2026 ist nicht nur eine Fortsetzung seines bisherigen Erfolgs, sondern auch eine Einladung, Mudis Geschichten hautnah zu erleben.