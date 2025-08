Muhsin Omurca: „Der Schein türkt“

Wir alle tun es. Schublade auf – Mensch rein – fertig!

Doch das Leben hält sich nicht an unsere Kategorien. „Ach, Sie sind Türke? Ich hätte Sie für einen Italiener gehalten!“ – Wer kennt sie nicht, diese charmanten Fehleinschätzungen? Der Millionär im Schlabberlook, die Kopftuchfrau mit Doktortitel, der Rocker mit Mozart-Playlist – unser Gehirn liebt Schubladen, aber die Realität pfeift darauf. In „Der Schein türkt“ erzählt Omurca persönliche Anekdoten, absurde Alltagsbeobachtungen, skurrile Geschichten und illustriert sie mit seinen Cartoons. Sie alle zeigen: Vorurteile sind treue Begleiter – nur liegen sie fast immer falsch. Mit scharfer Satire, Selbstironie und einer Prise Wahnsinn geht’s um Klischees, Vielfalt und die große Frage: Warum sehen wir nie, was wirklich ist? Denn eines ist sicher: Der Schein türkt – und das ist verdammt unterhaltsam!

Einlass 19 Uhr / Nur Barzahlung möglich!