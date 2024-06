"Muinda" ist ein Solo-Musical, das sich spielerisch auf die Traditionen des West End und des Broadway bezieht und dabei eine Geschichte erzählt, wie sie weder im West End noch auf dem Broadway oder gar auf deutschen Bühnen je erzählt worden ist.

Das Publikum wird mitgenommen auf eine gelbe und lilafarbene Reise durch die Straßen Londons und Manchesters, immer auf den Spuren von Manjando, seinem*ihrem Tagebuch Muinda und ihrem gemeinsamen Weg durch die Obdachlosigkeit.

Das Stück bietet einen Einblick in das Leben einer neurodiversen, nicht-binären, Schwarzen Person – eine Mischung aus Drag Performance, Monologen, Tanz, Physical Theatre und rohen, rockigen, poppigen Musical-Theater-Songs, live dargeboten von einer Band.

Muinda" entstand 2021 am Schauspiel Dortmund. Seit der Spielzeit 2022/23 ist die Produktion in einer überarbeiteten Fassung als Teil der künstlerischen Arbeit von Belendjwa Peter am Düsseldorfer Schauspielhaus zu sehen.

Mit Belendjwa Peter (Spiel), Marco Girardin (Klavier), Lily Baek (Blockflöte, Oboe, Synthesizer) und Bruna Cabral (Schlagzeug).

Regie und Text: Belendjwa Peter.

Komposition: Marco Girardin, Belendjwa Peter.

In englischer Sprache.