Cosmo Show

Möchten Sie alle Planeten des Sonnensystems besuchen, die Lichtgeschwindigkeit überwinden und in das Weltraumleben eintauchen? Gemeinsam mit uns ist es real, denn für Erwachsene und Kinder haben wir eine Weltraum-Multimedia-Show vorbereitet!

Bevor es auf eine spannende Reise geht, absolvieren alle Teilnehmer dieser verantwortungsvollen Mission ein spezielles Weltraumtraining: Sie erhalten ein persönliches Navigationsgerät in Form eines interaktiven Leuchtstabs, mit dem es möglich sein wird, die komplexesten Aufgaben zu lösen und Steuern Sie Aktionen auf dem Bildschirm.

Nach dem Besuch von 8 Planeten erfährt das Publikum viel Interessantes: Es findet sich in einer Welt am Rande von Realität und Illusion wieder, wo es zusammen mit den Helden zu Teilnehmern an Weltraumabenteuern wird; Tauchen Sie zusammen mit den echten und fantastischen Bewohnern der Planeten in den Weltraum ein. Und das ist nicht alles!

Faszinierende Interaktion mit dem Publikum, außergewöhnliche Charaktere in Raumanzügen, spektakuläre choreografische Darbietungen.

Am Ende der Show gibt es eine Fotosession mit den Schauspielern des Stücks.

Treffen Sie die Gäste im Foyer, unsere geliebten Senya und Tutta.

Die Show richtet sich an junge Zuschauer im Alter von 3 bis 12 Jahren, aber die farbenfrohe Space Multimedia Show wird zweifellos auch Erwachsene in ihren Bann ziehen. Jedes Kind bekommt einen interaktiven Leuchtstab, für die Zeit der Show.

Dauer: 100 Minuten mit Pause.

Wir sehen uns auf einer Weltraumreise, es wird ein unvergessliches Ereignis für Sie und Ihre Kinder!