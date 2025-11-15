Multimedialer Vortrag - ABENTEUER, NATUR, MOTIVATION - Erik Aanderaa

Erleben Sie einen inspirierenden Abend mit Erik Aanderaa, dem norwegischen Segler, Abenteurer und Filmemacher, bekannt für sein Motto NBJS: “No Bullshit, Just Sailing”. Erik hat mit seiner Contessa 35, liebevoll “Tessie” genannt, allein einige der entlegensten und beeindruckendsten Regionen Skandinaviens und des Nordatlantiks erkundet. Dabei folgt er den historischen Routen der norwegischen Wikinger und dokumentiert seine Reisen in atemberaubenden Videos.

Seine Abenteuer führen ihn durch die rauesten Meere und zu den schönsten, abgelegenen Inseln des Nordatlantiks. Er teilt seine Erlebnisse auf seinem YouTube-Kanal NBJS der über 255.000 Abonnenten begeistert. Manche seiner Filme wurden über 2,5 Millionen Mal angesehen.

In seinem Multimedialen Vortrag nimmt Erik Sie mit auf seine Reisen durch die majestätischen nordischen Landschaften und die unberührte Natur. Er teilt nicht nur seine Segelerfahrungen, sondern spricht auch darüber, wie man seine Träume verfolgt und das Beste aus dem Leben macht – getreu dem Motto: “Just do it”. Lassen Sie sich von Eriks Geschichten inspirieren und entdecken Sie, wie Sie Ihre eigenen Grenzen überwinden können, unabhängig davon, ob Sie Segler sind oder einfach die Schönheit der nordischen Natur schätzen.

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, einen Abend voller Abenteuer, Motivation und atemberaubender Naturaufnahmen zu erleben. Erik Aanderaa zeigt uns, wie man mit Entschlossenheit und Leidenschaft seine Träume verwirklichen kann.