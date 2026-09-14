Multimedialer Vortrag: Tanzania: Mädchenschutzhaus

Seit vielen Jahren unterstützen Ingrid Meyerhöfer und Gerold Janßen das Netzwerk NAFGEM-Tanzania.

Es unterhält unter anderem ein Schutzhaus in Moshi, in dem Maasaimädchen im Alter von 6 bis 25 Jahren Schutz vor Genitalverstümmelung (FGM) und/oder Zwangsverheiratung finden.

Die Vortragenden leben jährlich mehrere Wochen mit den Mädchen zusammen und zeigen in einem unterhaltsamen Video mit Musik, das Leben der Mädchen in und um das Schutzhaus, farbenfroh gekleidete Maasaifrauen mit ihren Tänzen und Gesängen, Hintergründe von FGM und die Zusammenhänge mit den Traditionen der Maasai.