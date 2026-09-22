Multiple Sklerose - Neues und Bewährtes in der Behandlung

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen junger Menschen und führt unbehandelt oft zu Behinderungen. In Deutschland sind nach neueren Schätzungen mehr als 250.000 Personen erkrankt, weltweit etwa 2,5 Millionen. Dank rechtzeitiger Diagnose kann die Erkrankung heutzutage aber mit modernen Medikamenten meist gut behandelt werden. Diese Medikamente sollen z. B. die Schubrate senken und die Entstehung von Behinderung vermeiden. Im Vortrag sollen erste Anzeichen der Erkrankung, aktuelle Hypothesen über die Ursachen und die derzeitige Standardtherapie erklärt werden. Außerdem werden neue Medikamente vorgestellt, die derzeit viel von sich reden machen. Es wird auf rehabilitative und funktionstherapeutische Behandlungen eingegangen und auch zu medizinischen Möglichkeiten, Symptome zu lindern. Aspekte der Forschung zu Genetik und Ernährung werden diskutiert. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen.

In Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).