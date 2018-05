Multiple Sklerose

Orientierung im Dschungel der Therapien, Kooperation VHS und Uhlberg Apotheke. Vortrag von Dr. Alexander Stefanou, Klinikum Stuttgart. Eine Veranstaltung des Treffpunkt Gesundheit.

Relativ häufig werden neuen Studien und Forschungsergebnisse zur Therapie von Multipler Sklerose (MS) veröffentlicht. Für MS-Patienten ist die Vielzahl von Informationen verwirrend und kaum zu überschauen. Der Vortrag informiert praxisnah und auch für Laien verständlich nach einer kurzen Einführung in Grundlagenwissen zur MS über den aktuellen Entwicklungsstand zur Behandlung, so dass eine Orientierung im Therapie-Dschungel möglich wird. Es besteht ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen. Dr. Stefanou befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema. Er ist Leiter der MS-Ambulanz am Katharinenhospital und sehr engagiert in seinem Spezialgebiet. Die AMSEL-Kontaktgruppe Filderstadt wird an diesem Abend ebenfalls vertreten sein. Der kostenlose Fahrdienst "SUSEmobil" holt Interessierte unentgeltlich von zu Hause ab und bringt nach dem Vortrag wieder zurück. Bitte den Fahrdienst baldmöglichst bestellen - das Fahrzeug ist leider nicht rollstuhlgerecht.

Kursnummer N3006