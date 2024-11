mit Ann-Kathrin Kauderer und Cornelia Hansen

Aus eigener Erfahrung wissen Ann-Kathrin Kauderer und Cornelia Hansen, dass es nicht immer einfach ist mit der Diagnose Multiple Sklerose zu leben. Aber wie erklärt man seinem Umfeld und vor allem seinen Kindern, dass man bestimmte Dinge einfach nicht mehr so gut kann? Aus dieser Frage heraus kam ihnen die Idee, ein Kinderbuch zum Thema MS-Symptome zu schreiben. Aus diesem Buch, „Freundschaften mit Handicap“, lesen sie vor, und wollen zeigen, dass es oft gar nicht so schwierig ist mit MS zu leben, wenn man die Unterstützung von Familie und Freunden hat. Einige Symptome der Krankheit kann man auch in einem Parcour selbst erleben. Auch für Kinder ab 5 Jahren geeignet.