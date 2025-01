„Expedition in eine prachtvolle Tierwelt und zu geheimnisvollen Orchideen Baden-Württembergs“

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Naturfotograf Armin Dieter zeigt in dieser Multivisionsschau neben Landschaften und Impressionen unglaublich beeindruckende Fotos und Videosequenzen die Tier- und Pflanzenwelt Baden-Württembergs, aber hauptsächlich von der

Schwäbischen Alb. Gehen Sie frühmorgens mit ihm auf die Pirsch zu Rehwild und Wildschweinen. Beobachten Sie Waschbären, Dachse und Füchse an ihrem Bau, oder Rothirsche bei der Brunft .

Ebenso einmalig der nächtliche Liebeskampf der Hirschkäfer bis zur Paarung. Beobachten Sie den europaweit geschützten Alpenbock. Treffen Sie auf Eisvögel, Bienenfresser oder Turmfalken bei der

Jungenaufzucht. Oder Millionen von Bergfinken beim Einflug in ihren Schlafplatz auf der Alb.

Dies sind nur einige Erlebnisse, die Sie in freier Wildbahn erwarten. Ebenso beindruckend und faszinierend ist auch unsere geheimnisvolle Orchideenwelt . Dabei zeigt der Referent sehr seltene und schwer aufzufindende Arten, die in ihrer Blütenpracht jeden in den Bann ziehen.

Lassen Sie sich durch teils unglaublich nahe Ansichten von unserer vielfältigen Natur faszinieren und erleben Sie einen unvergessenen Ausflug in Wald und Flur. Und nicht zu vergessen die Polarlichter im Mai 2024.