Multivisionsvortrag Abenteuer Himalaya

Begleiten Sie die beiden leidenschaftlichen Globetrotter Sophie Ehret-Sander und Ingo Ehret zu ihrer einjährigen Rad-Reise durch den Himalaya!

Sie beginnt an der Shwedagon Pagode in Burma, führt durch Nepal und Ladakh und endet am Basislager des Mount Everest.

Dazwischen liegen zermürbende Hitze, erbarmungslose Kälte, nicht enden wollende Pässe, niederschmetternde Bürokratie und viele Momente des Glücks. Bei den Konyak Nagas im Nordosten Indiens sehen sie Einheimische im Drogenrausch und treffen auf alte Männer mit Gesichtstätowierungen. Bei der Umradelung des Annapurnamassivs in Nepal geraten sie an ihre Belastungsgrenzen. Vollkommen erschöpft, aber glücklich stehen sie auf dem 5416m hohen Thorong La Pass. An einer 150m tiefen Schlucht stossen sie auf eine Seilbrücke, die ihren Adrenalinpegel ins unermessliche steigen lässt. In Ladakh erleben sie den Dalai Lama hautnah und spüren die unglaubliche Ausstrahlungskraft, die von ihm ausgeht.