MumConnect - Walk & Talk für Mütter mit Baby auf dem Neckarbogen

MumConnect ist dein entspannter Treffpunkt in der Elternzeit: Gemeinsam mit anderen Müttern aus Heilbronn und Umgebung gehst du vormittags spazieren, tankst frische Luft und kommst ganz nebenbei ins Gespräch.

Ohne Anmeldung, ohne Druck – einfach vorbeikommen, mitlaufen und neue Kontakte knüpfen. Egal ob mit Kinderwagen oder Trage, ob erstes Kind oder schon Mama-Profi: Hier ist Raum für Austausch, Unterstützung und ein gutes Gefühl von Gemeinschaft. Treffpunkt ist das Haus der Familie Heilbronn. Komm vorbei und vernetze dich – ganz unkompliziert.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurse/?s=mumConnect&limit=12&keyword=&kategorie_id=&thema_id=&fachb=&ortname=&beginndat=