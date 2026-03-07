MumConnect - Walk & Talk für Mütter mit Baby auf dem Neckarbogen

gemeinsam Laufen

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Haus der Familie Heilbronn Erich-Mendelsohn-Str. 1C, 74076 Heilbronn

MumConnect ist dein entspannter Treffpunkt in der Elternzeit: Gemeinsam mit anderen Müttern aus Heilbronn und Umgebung gehst du vormittags spazieren, tankst frische Luft und kommst ganz nebenbei ins Gespräch.

Ohne Anmeldung, ohne Druck – einfach vorbeikommen, mitlaufen und neue Kontakte knüpfen. Egal ob mit Kinderwagen oder Trage, ob erstes Kind oder schon Mama-Profi: Hier ist Raum für Austausch, Unterstützung und ein gutes Gefühl von Gemeinschaft. Treffpunkt ist das Haus der Familie Heilbronn. Komm vorbei und vernetze dich – ganz unkompliziert.

Info

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Haus der Familie Heilbronn Erich-Mendelsohn-Str. 1C, 74076 Heilbronn
Freizeit & Erholung
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Google Kalender - MumConnect - Walk & Talk für Mütter mit Baby auf dem Neckarbogen - 2026-07-31 10:30:00 Google Yahoo Kalender - MumConnect - Walk & Talk für Mütter mit Baby auf dem Neckarbogen - 2026-07-31 10:30:00 Yahoo Outlook Kalender - MumConnect - Walk & Talk für Mütter mit Baby auf dem Neckarbogen - 2026-07-31 10:30:00 Outlook iCalendar - MumConnect - Walk & Talk für Mütter mit Baby auf dem Neckarbogen - 2026-07-31 10:30:00 ical

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