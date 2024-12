Das legendäre Schweizer Figurentheater ist zurück

Seit über 50 Jahren begeistert MUMMENSCHANZ die Theaterwelt und das Publikum rund um den Erdball. Vom Broadway aus eroberte das legendäre Ensemble die ganze Welt. Seitdem prägen die „Meister der Fantasie“ die Theaterwelt und sind zum Inbegriff des zeitgenössischen Figurentheaters geworden. Mit ihrem Jubiläumsprogramm „50 Years“ nimmt die preisgekrönte Schweizer Formation das Publikum mit auf eine Reise voller Fantasie und Poesie und zeigt die beliebtesten Charaktere aus dem großen Repertoire der letzten fünf Jahrzehnte.

Das Jubiläumsprogramm „50 Years“ erstmals in Stuttgart

Zum Jubiläum hat Gründungsmitglied und künstlerische Leiterin Floriana Frassetto ein Programm zusammengestellt, in welchem die beliebtesten und erfolgreichsten Nummern wie die Lehmmasken oder die Klopapier-Gesichter zu sehen sind. Natürlich tauchen in „50 Years“ auch die fragilen, luftgefüllten Giants, der Röhrenmann und weitere skurrile Gegenstände und Formen auf, die von den fünf Darstellerinnen und Darstellern zum Leben erweckt werden. Die Jubiläumsshow zeigt aber auch überraschende, neue Formen mit für MUMMENSCHANZ so typisch eigensinnigen Charakteren.

Ein Jubiläumsprogramm ohne Worte und Musik, eine magische und poetische Reise, die keine Untertitel benötigt. „50 Years“ nimmt Sie mit in die grenzenlose und dennoch vertraute Welt der Fantasie von MUMMENSCHANZ, ein spielerisches und interaktives Ereignis mit einem Programm für alle Generationen, das Sie nicht verpassen sollten.