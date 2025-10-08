Munch. Schrei. 2025: Tu was?!

Kunstwerk von gestern – Geschichten von heute: Edward Munchs berühmter „Schrei“ wurde oft psychologisch, philosophisch und literarisch gedeutet.

Was, wenn man ihn – etwa mittels Künstlicher Intelligenz – ins Jahr 2025 überträgt? Welche Geschichten und Gefühle steckten heute dahinter – in dieser chaotischen Zeit zwischen Krisen, populistischen Parolen und der Sehnsucht nach Menschlichkeit? Unter der kreativen Leitung von Rolf Breuer wollen wir diese Fragen in einer offenen Schreibwerkstatt ausloten.