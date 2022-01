Mund.Art Bombole

SCHWÄBISCHE KOLUMNEN, LIEDER UND „KOMEDE“

Mit Elke Zinßer, Elena Seeger und Monika Hirschle. Moderation: Sabine Essinger

Elke Zinßer ist als gebürtiges „Stuegerter Früchtle“ in Ditzingen aufgewachsen und lebt in Eltingen bei Leonberg. Seit vielen Jahren führt sie als Mundartkolumnistin ihre Schwertgosch in der Leonberger Kreiszeitung/Stuttgarter Zeitung spazieren. In ihren Texten beleuchtet sie auf witzige, unterhaltsame und unnachahmlich authentische Weise das Alltagsleben der „Mittlaifkraisis-Generation“ und hat damit jede Menge begeisterte Leserinnen und Leser gewonnen.

Elena Seeger, der jungen Wahl-Stuttgarterin mit Burladinger Wurzeln, fliegen schon seit einigen Jahren vor allem die Herzen der jüngeren Fans zu. Mit dem zweiten Preis beim Sebastian-Blau-Preis 2020 zeichnete die Jury ihr Lied „Meditation“ aus, in dem sie im Stil einer zeitgenössischen Vocal-Group ganz minimalistisch eine Geschichte zu erzählen und zugleich das schwäbische Idiom voll auszukosten vermag. Schon länger auf den digitalen Kanälen unterwegs hat sie im Sommer 2021 mit einem halbstündigen Konzert bei SWR4 „Mundart und Musik“ auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk poetische und musikalische Maßstäbe für den Nachwuchs der schwäbischen Liedermacher*innen-Szene gesetzt.

Monika Hirschle ist eine der beliebtesten Volksschauspielerinnen schwäbischer Zunge. Sie begann ihre Karriere mit Rollen auf Hochdeutsch, bevor sie sich immer mehr aufs Schwäbische verlegte. Im Alten Schauspielhaus, der „Komödie im Marquardt“, im „Theater der Altstadt“ in Stuttgart, bei der Württembergischen Landesbühne in Esslingen sowie bei den Freilichtspielen in Schwäbisch Hall und bei den Burgfestspielen in Jagsthausen ist sie eine der bekannten Größen. Als „Elfie Eisele“ telefonierte Monika Hirschle acht Jahre lang im SDR Württemberg-Radio. Sie spielte in verschiedenen Fernsehspielen- und -Serien mit, u.a. in „Samt und Seide“, „Der König von Bärenbach“ und in zahlreichen „Tatort“-Folgen. In jüngerer Zeit kennt man Monika Hirschle vor allem als „Uschi“ in der TV-Serie „Laible und Frisch“ und im Kinofilm „Do goht dr Doig“. Mit ihrem neuen Soloprogramm „Gell, Sie Sen’s?!“ feierte sie zuletzt im „Theater der Altstadt“ einen großen Publikumserfolg.

Sabine Essinger, die schwäbische Kabarettistin mit badischem Migrationshintergrund, moderiert den Abend mit ihrem bekannten knitzen Humor.

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Verein „schwäbische mund.art e.V.

Mit Unterstützung des Fördervereins „Schwäbischer Dialekt e.V.“ sowie des Arbeitskreises

Heimatpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart.