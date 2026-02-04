Mund.art Café mit Peter Leonhard

Peter Leonhard unterhält auf Schwäbisch und auf hohem Niveau: Garantiert schwäbisch biologisch, gähntechnikfrei, mit dem Potential süchtig zu machen.

Seine Figur Karl-Heinz Dünnbier ist anders als viele Stars der Comedy-Szene. Er ist charmant – nicht derb und um vieles angenehmer und lockerer.

Der Tübinger Kabarettist zelebriert einen Humor, der direkt kommt und einfach Spaß macht. Mit Witz und Charme bewegt sich der Sebastian-Blau-Preisträger des Jahres 2016 wortgewandt auf der Bühne, wechselt seine Rollen als

Bauchredner, Zauberer und schwäbischer Kabarettist.