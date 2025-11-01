Mund.art im Waldhorn mit dem LinkMichel und Bernhard Böhringer

Der Sebastian-Blau-Preisträger von 2024 in der Sparte Kabarett, LinkMichel alias Michael Klink, und der Blaupreisträger für Liedermacher von 2020, Bernhard Böhringer, präsentieren Auszüge aus ihren Programmen.

Die Veranstaltung bildet den Auftakt zum Sebastian-Blau-Gedenkjahr 2026, zu Ehren von Josef Eberle (1901–1986), anlässlich seines 125. Geburtstags und des 40. Todestages.

Der LinkMichel zündet mit „Schampus für alle!“ ein Comedy-Feuerwerk der Extraklasse: das Beste aus drei Jahrzehnten – handverlesen, neu aufpoliert und gnadenlos witzig. Pointen, die sitzen, Mimik, die Bände spricht, und ein Tempo, das keine Atempause lässt.

Bernhard Böhringer zieht mit seinen schwäbischen Liedern und einem meisterhaften Gitarrenspiel jedes Publikum in Bann. Seine Songtexte erzählen augenzwinkernd und lässig von den Befindlichkeiten der Generation des 35-jährigen Herrenberger Kunstlehrers – einer Generation, die sich im Auf und Ab von Lebenslust und Melancholie zurechtfinden muss.