Die „schwäbische mund.art e.V.“, die im württembergischen Landesteil beheimatete Vereinigung für Mundart-Aktivisten und Dialektfreunde, lädt zu ihrem Herrenberger Mund.art-Stammtisch ein.

Zu Gast sind in der ersten Stude etablierte Mund.art-Künstler*innen.

Es besteht danach Gelegenheit für alle Anwesenden, eigene kurze Mundartbeiträge einzubringen.

Dialektfreunde, Neugierige, Reigschmeckte und alle, die einen interessanten und beschwingten Abend erleben wollen, sind willkommen.

Reservierungswunsch anmelden unter vorstand@mund-art.de

Wilfried Albeck aus Flein ist Autor und Humorist. Mit "Gedichten und Betrach-tungen rund um den Saitenwurscht-Äquator" trifft er den Nerv der schwäbischen Seele. Zahlreiche Mundartbücher und ein Hörbuch haben eine große und treue Leser- bzw. Hörerschaft gewonnen. Seine Mundartauftritte in Form von humorvollen kabarettis-tischen Lesungen mit ihren lebensnahen Geschichten und Szenen spielen am Puls der Zeit und rutschen trotz kräftig und ausgiebig verteiltem Humor nie unter die Gürtellinie ab. Ob für Gesellschaften, Vereins- oder Firmenveranstaltungen, unter dem Motto “Neues vom Saitenwurscht- Äquator” wird so lange in die Untiefen des schwäbischen Alltags eingetaucht, bis kein Auge mehr trocken bleibt.