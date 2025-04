MundArt-Band Annâweech live in Geddelsbach

Bretzfeld feiert – und lädt herzlich ein! Im Rahmen des 50-jährigen Gemeindejubiläums findet am 7. Mai 2025 um 19:30 Uhr in der Kelter in Geddelsbach (Einlass 18:30 Uhr) ein besonderes musikalisches Highlight statt.

Annâweech, die bekannte MundArt-Band aus Hohenlohe, steht auf der Bühne und feiert zugleich ihr 30-jähriges Bandbestehen.

Für ihr Jubiläumsjahr haben die Musikerinnen und Musiker ein einzigartiges Programm zusammengestellt: 30 Lieder aus 30 Jahren Bandgeschichte. Mit über 160 eigenen Songs, mehr als 500 Konzerten und 11 veröffentlichten Alben hat Annâweech die Musikszene der Region geprägt. Die Band nimmt ihr Publikum mit auf eine Zeitreise voller Erinnerungen, Emotionen und natürlich jeder Menge Mundart-Musik.

Der Kartenvorverkauf startet ab sofort!

Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Abend mit echter Hohenloher Mundart-Musik und feiern Sie mit uns 50 Jahre Gemeinde Bretzfeld und 30 Jahre Annâweech!