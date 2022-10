MundART-Brettle - Älles neu

Das MundART-Brettle taucht tief ein in die Seele der Schwaben und ergründet, was die schwäbische Welt im Inneren zusammenhält. Denn "Älles neu" ist nicht nur ein Programmtitel, sondern eine Wesensbeschreibung: In stetiger Getriebenheit und vollendeter Hingabe muss immer etwas gewerkelt und "gschafft" sein. Dies beschränkt sich keinesfalls auf des Schwaben Häusle oder Vehikel, sondern auch auf sein seelisches Innenleben. Denn auch dort wird manchmal mehr als nur ein neuer Anstrich benötigt... Natürlich sind auch die Zuschauer wieder gefordert: mitdenken, mitstaunen, mitlachen, mitsingen.