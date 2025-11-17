Mundart-Kabarett "Happy" mit Ralf Winkelbeiner

Ralf Winkelbeiner ist ein Grenzgänger zwischen Kabarett und Comedy. Pointe auf Pointe auf Pointe - das ist sein Markenzeichen.

Kabarett- und Comedygrößen wie Michael Mittermeier, Martina Schwarzmann und Martin Frank haben das Talent des Newcomers schnell erkannt und ihn zu sich ins Vorprogramm geholt. Seine urkomische Sichtweisen auf alltägliche Sachverhalte, vorgetragen in feinster bayerischer Mundart, lösen beim Publikum nicht enden wollende Lachsalven aus. Dass er dabei auch die Menschen erreicht, die des Bayerischen nicht mächtig sind, unterstreichen mehrere Kabarettpreise, mit denen Ralf Winkelbeiner jüngst ausgezeichnet wurde. Auch zählt er zum Ensemble des bekannten Quatsch Comedy Clubs. Ab Herbst 2025 ist Ralf Winkelbeiner mit seinem nagelneuen Programm "HAPPY" auf Tour. Ein (noch) Geheimtipp, den Sie sich nicht entgehen lassen wollen!