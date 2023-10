Mundartabend

Freile, Franz!

Gemeinsamkeiten waren es letztendlich, die die beiden Mögglinger, Peter Wiedmann und Martin Knödler zusammengeführt haben! Eine erste klare Gemeinsamkeit zeigte sich im unbändigen Willen, der schwäbischen Sprache wieder mehr Leben einzuhauchen! Die Beiden haben sich musikalisch wie auch sprachlich gesucht und gefunden, was auf der Bühne deutlich sichtbar und spürbar wird. Ihre Mission ist es, die schwäbische Umgangssprache zu bewahren und dabei schwäbisches Kulturgut zu erhalten!

Über 12 Jahre nun sind die Beiden zusammen und wollen jetzt mit ihrem neu erschienenen vierten Programm mit: Ha so, hot´s koin Wert…! neue Pfade betreten. Wer sie kennt, kann gespannt sein wie das denn wird.

Nach gelungener Premiere schreibt die Presse:

Freile und Franz ist auf musikalisch bemerkenswerten Niveau unterwegs. Hierbei sind sie mit tollem Satzgesang und vielseitigem Instrumenteneinsatz ausgestattet. Für den Zuhörer entsteht dabei eine gelungene Mischung aus Wolle Kriwanek und osteuropäischen Liedermachern. Ihre abwechslungsreiche Art in manchen Liedern, zeigen den Charme einer Fernsehreklame, in anderen verbirgt sich so viel Kraft und Power, dass man fast denkt, man ist bei einem Wohnzimmerkonzert der Toten Hosen zu Gast. Als Schwäbisches Klischee- Fabrikle werden sie bezeichnet, die, wenn auf gutes offenes Publikum treffen, gekonnt ihren Wortwitz so mit dem Publikum teilen, dass sie dabei mindestens genau so viel Spaß haben, wie das Publikum selbst. So nimmt der Abend dann seinen Lauf und man merkt langsam aber sicher, dass viele Botschaften und Illusionen mit dem schwäbischen Dialekt sehr gut einhergehen. Dialektische Sprache eignet sich hervorragend auch bei ruhigeren und leiseren Tönen Stimmungen zu erzeugen die eine ganz eigene Spannung im Raum erzeugt. Auch dieses wird von Freile, Franz… so gut bedient und umgesetzt, dass es auch noch auf dem letzten Platz spürbar wird.

Ob man die Beiden nun als schwäbische Comedians, oder als Kabarett- Duo bezeichnet, ob man sie als Liedermacher oder Multiinstrumentalisten mit schwäbischem Blues und Folkrock sieht, tut der Tatsache keinen Abbruch, dass hierbei „hochwertig schwäbisch gschwätzt“ wird. Wer schwäbisch mag und nicht nur auf Schenkelklopfer- Kalauer fixiert ist kommt hierbei sicherlich voll und ganz auf seine Kosten.