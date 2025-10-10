Mundartfest in der Baisinger Schloss-Scheuer

Im Rahmen der Rottenburger Sebastian-Blau-Mundarttage 2025 wird zum 12. Mal ein schwäbisches Mundartfest veranstaltet. Neben drei Solo-Künstlern singt die Sängerabteilung des Sportvereins Baisingen schwäbische Lieder.

Ernst Mantel spielt aus seinen Programmen und schon wird klar: Hoppla, Schwabe! Genauer gesagt: Liedermacher, Komödiant und Schwabe. Und „Schwäbisch in Höchstform“ nennt auch die Kritik die Lieder und Alltagsszenen des Sebastian-Blau-Preis-Siegers von 2006 und mehrfachen Trägers des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg.

Susanne Zimmerer ist nach Jahrzehnten auf der Schwäbischen Alb wieder zurück in Reutlingen, im Herzen aber immer noch Älblerin. Mit ihrer melancholischen Geschichte „Ond jedz“ belegte sie schon 2008 den zweiten Platz, 2018 erhielt sie beim Sebastian-Blau-Preis von Jury und Publikum den 1. Preis mit „Hoimweh em Schadda“, einem unter die Haut gehenden inneren Monolog über Schmerz und Verzweiflung, aber auch Trost und Hoffnung, der in eindrucksvoller Weise von einer tief empfundenen Verwurzelung in der Landschaft und Sprache der rauen Alb zeugt.

Matthias Flad bietet feine, schwäbische Liedkunst. Freche Texte zum Lachen und zum Nachdenken, brühwarm aus dem Leben herausgepurzelt und am Klavier oder an der Gitarre herzrührend vertont. Der Liedermacher drückt das aus, was man nur auf Schwäbisch ausdrücken kann. Die schönste Sprache ist sowieso: Von Herzen kommende Musik. Flad besingt empathisch den Alltag auf Schwäbisch, die selbstverständlichste Sprache der Welt.