Aus einem lange gehegten Wunsch, jedoch einer spontanen Laune heraus fand Ende Mai 2016 der erste Mundartgipfel in Brettheim ganz im Osten Hohenlohes statt.

Damals mit dabei waren Johkurt und Paulaner, Iwwêrzwerch, Ernst und Ernst Kurt Klawitter mit seinen Mouschdpiloten und Annâweech.

Der Erfolg dieser Veranstaltung war überraschend gut, und so wurde beschlossen den Gipfel noch einmal aufzulegen.

In den folgenden Jahren gastierte er in Forchtenberg (2017), in Niederstetten (2018), in Wackershofen (2019) und dann…erstmal Corona Pause. 2022 lebte der Mundartgipfel in Schloss Stetten wieder auf, gefolgt von Markelsheim im Taubertal 2023. Im Jahr 2024 gastierte der Gipfel ganz im Westen Hohenlohes, nämlich in Geddelsbach. Dieses Jahr findet der Gipfel bereits zum achten Mal statt und zwar, und das ist neu, INDOOR, also ohne das Wetter Risiko. Platz dafür bietet der Hangar in Crailsheim.

DIE UNENDLICHE, WEIL 8-TE, HOHENLOHER GLÜCKSELIGKEIT

Keine Band gleicht der anderen und den Besucher erwartet wahrlich ein buntes Feuerwerk aus Hohenloher Mundkunst und geballter Schlitzöhrigkeit. Selbstverständlich kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz.