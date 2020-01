Eingeladen wird zu diesem geselligen Abend von Peter Nagel und Pfarrer i. R. Paul aus Wolfenhausen. Für die musikalische Umrahmung sorgt Josef Braun.

Peter Fidel mit seiner Nichte Lena sind die besonderen Gäste des Abends. Die beiden kommen aus Melchingen auf der Schwäbischen Alb, lesen und singen schwäbische Geschichten. Schwäbisch ist für Peter Fidel und Lena nicht nur ein Dialekt, sondern Philosophie. Witzig und mit einem Schuss Ironie erzählen sie Geschichten aus dem Alltag, in denen sich so mancher Besucher wiederfindet. Mit der Gitarre begleitet Lena, frech-fröhlich, die Lieder des Autors und untermalt so die Geschichten aus dem Dorfleben.

Nicht nur Schwaben sind herzlichst zum Mundartstammtisch eingeladen, sondern alle, die an Mundart interessiert sind. Das Besondere ist, dass hier die Gäste den geselligen Abend mit Ihren Vorträgen und Liedern gestalten können