Am Donnerstag, 16. Mai 2019 findet um 19.00 Uhr in der Weinstube Stanis der Mundartstammtisch in der Geburtsstadt von Sebastian Blau statt.

Nicht nur Schwaben sind herzlichst zum Mundartstammtisch eingeladen, sondern alle, die an Mundart interessiert sind. Das Besondere ist, dass hier die Gäste den geselligen Abend mit ihren Vorträgen und Liedern gestalten können.

Der Eintritt ist wie immer frei.