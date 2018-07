Mundarttheater "Modenschau im Ochsenstall"

× Erweitern Altes Theater

Schwäbische Komödie von Jonas Jetten (mein-theaterverlag).

Der Bauer und Hobbymaler Paul Hartmann hat seinen Hof total runter gewirtschaftet. Seine vermeintliche letzte Rettung: der neue Zuchtbulle Bruno. Doch der weigert sich seine Arbeit zu erledigen. Bruno interessiert sich nur für das eigene Geschlecht, was zu einigen Missverständnissen führt. Auch mit der Malerei kommt Paul nicht weiter. Sein letztes Bild, in das er all seine Hoffnungen gesetzt hat wird vom Zuchtbullen zerstört. Jetzt ist guter Rat teuer. Da hat Franz, Freund von Paul die Idee mit der Modenschau im Ochsenstall: Als es dann endlich so weit ist, fallen die Models aus und sie müssen ersetzt werden. Nun gerät erst recht alles aus den Fugen. Das alles kann doch nicht gut ausgehen. Oder?

Ort: Karl-Koch-Halle Hirschlanden.