Mundharmonika-Kurs für Anfänger

Wochenend-Intensivkurs

Die Mundharmonika findet als Melodie- und Begleitinstrument weite Verbreitung von der Volksmusik bis hin zu Blues, Rock und Pop. Und es ist so einfach und macht viel Spaß, das Spiel auf dem kleinen Ding zu erlernen!

Nach ein paar Rhythmusübungen musizieren Teilnehmer und Kursleiter in lockerer Runde miteinander, ganz ohne Noten - es sind absolut keinerlei Grundkenntnisse erforderlich! Mit dem genial-einfachen Happy-Harmonica-System kann man innerhalb von nur wenigen Minuten Melodien direkt vom Blatt spielen. Versprochen!

Ziel: Nach diesem Wochenend-Kurs können die Teilnehmer schon einige Melodien auf der Mundharmonika spielen, sogar einen Boogie.

Inhalt: Wir beginnen mit einfachen Kinderliedern und schon bald können Melodien aus aller Welt intoniert werden. Ein besonderes Vergnügen ist es für die Teilnehmenden immer, zusammen mit einem rhythmischen Playback zu musizieren.

Nebenbei lernen wir die verschiedensten Mundharmonika-Typen kennen sowie diverse Spieltechniken und Soundeffekte. Ein bisschen Mundharmonika-Geschichte und Hörproben berühmter Spieler dürfen nicht fehlen.

Im Kurs verwenden wir eine der kleineren Mundharmonikas: Eine Bluesharmonika in C-Dur (die mit den zehn ungeteilten Kanälen). Instrumente sind auch beim Dozenten in verschiedenen Preisklassen ab ca. 10 EUR erhältlich. Es wird keine weitere Literatur benötigt - sämtliche Übungsblätter und Musikstücke im Happy-Harmonica-System werden gestellt.

Methoden: Keine Notenkenntnisse erforderlich, wir musizieren gemeinsam nach einer einfachen Tabulatur.

Der Kursleiter Jochen Reißmüller aus Steinenkirch gibt seit 23 Jahren hauptberuflich Kurse und Workshops an vielen Musik- und Volkshochschulen sowie bei Vereinen.