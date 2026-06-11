Seit fast 30 Jahren gehören Mundstuhl zu den erfolgreichsten Comedyduos Deutschlands.

Mit ihrem unverkennbaren Humor haben sich Mundstuhl längst Kultstatus erspielt. Das Duo verbindet klassische Stand-up-Comedy mit schnellen Dialogen, skurrilen Charakteren und pointierten Alltagssituationen – immer mit hohem Tempo und jeder Menge Energie.

Auch in „Wir kommen!“ wechseln Lars Niedereichholz und Ande Werner mühelos zwischen unterschiedlichsten Rollen und Szenen. Ob cholerische Alltagshelden, völlig überforderte Zauberer oder selbsternannte Umweltaktivisten – die beiden Comedians nehmen große und kleine Absurditäten des täglichen Lebens gewohnt treffsicher aufs Korn. Dabei lebt ihr Programm nicht nur von den zahlreichen Pointen, sondern auch vom spontanen Zusammenspiel und der sichtbaren Spielfreude auf der Bühne.

Seit ihren ersten Erfolgen begeistern Mundstuhl mit einer Mischung aus schrägem Blödsinn, satirischen Spitzen und bewusst überzeichneter Situationskomik. Gerade diese direkte, manchmal herrlich überdrehte Art macht ihre Live-Auftritte seit Jahren zu einem besonderen Erlebnis für ihr Publikum.

„Wir kommen!“ verspricht einen rasanten Abend voller Lachtränen, kultiger Figuren und humoristischer Vollgas-Momente – Comedy ohne Pause und ohne Rücksicht auf die Lachmuskeln.