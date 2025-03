Munterwegs

Mitgehn, weitersehn! - Bewegung an der frischen Luft und dabei nette Menschen treffen bereichert den Alltag und stärkt die Gesundheit.

Senioren - egal welchen Alters - die Lust haben, regelmäßig in einer kleinen Gruppe eine Runde zu laufen, dabei nette und anregende Gespräche zu führen und sich über die Themen des Lebens auszutauschen, sind herzlich eingeladen. Das Tempo wird den Gegebenheiten der Gruppe angepasst, Rollatoren und Rollstühle sollen kein Hinderungsgrund sein. Dauer ca. 1 Stunde. Wir treffen uns jeden 2. Dienstag im Monat um 9.30 Uhr an der Alten Turnhalle am Neckar.