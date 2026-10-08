MURDAs Musik spricht mehr als nur eine Sprache. Seit dem Beginn seiner Karriere in den frühen 2000ern kombiniert der Rapper aus Amsterdam moderne Hip-Hop-Beats mit niederländischen sowie türkischen Texten und machte mit internationalen Collabs weltweit auf seine Musik aufmerksam. In der internationalen türkischen Community hat MURDA längst einen legendären Status, den er mit seiner Zusammenarbeit mit Ezhel und dem gemeinsamen Album „Made in Turkey“ sowie seiner dritten LP „DOĞA“ (2020) zementierte. Im deutschsprachigen Raum wurde MURDA ab 2020 insbesondere durch Kollaborationen wie „Was machst du“ mit Eno, „Gece Gündüz“ und „Konum Gizli“ mit Tero sowie „Oha Remix“ mit Luciano & Summer Cem bekannt, die alle in den Top 40 der deutschen Singlecharts landeten. Im Herbst geht MURDA auf große Tour mit Stopps in Wien, Stuttgart, München, Köln, Zürich, Frankfurt am Main, Berlin und Hamburg.

MURDAs Karriere begann 2007 in Eindhoven, wo er als Tour-MC von Jiggy Djés auftrat. Bis er eigene Tracks als Rapper veröffentlichte, dauerte es jedoch bis ins Jahr 2009, als er mit seiner ersten EP „Turkse Pizza“ debütierte. 2016 erschien sein Debütalbum „We Doen Ons Best“ das mitsamt seines ersten Erfolgstracks „Niet zo“ feat. Ronnie Flex auf Platz 27 der niederländischen Charts einstieg. Nach dem Kollaborationsalbum „Bruin Brood“ mit Bangbros und Hef (2018) wurde „Rompe“ zu MURDAs erstem Nummer-1-Hit, der mit seinem zweiten Album „Baba“ (2019) den Durchbruch in den Niederlanden perfekt machte. Bereits 2018 lernte MURDA Ezhel kennen, der zu einem der wichtigsten Wegbegleiter seiner Karriere wurde. 2019 erschien die erste gemeinsame Single „AYA“, die mit der darauffolgenden Single „Bi Sonraki Hayatımda Gel“ (2020) zu den bisher erfolgreichsten Tracks des Rappers wurden. Nach dem Release von „DOĞA“ erschien mit „Made in Turkey“ das gemeinsame Kollaboalbum von Ezhel und MURDA. Danach folgten Collabs mit Künstlern wie Zeynep Bastık, Hadise, Eno, Nero oder Luciano und Summer Cem. Nach weiteren Singles und Kollaboration wie „Imdat“ und „Den Denen Kader“ (beide 2022 mit Hadise) oder „Ararım Yarın“ feat. Mero (2023) meldete sich MURDA 2025 mit seiner vierten LP „Dur“ zurück. Daraufhin folgten weitere Singles wie „Hot“ (2025) und der aktuelle Spotify-Top-Track „hay Allah“ (2026), zudem kollaborierte er erneut mit Nero („yâr“).