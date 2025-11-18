Murdo Mitchell kündigt für November 2025 drei exklusive Headliner-Konzerte in Deutschland an. Nach einer beeindruckenden Serie ausverkaufter Shows sowie gefeierten Support-Touren mit Größen wie Glen Hansard, John Vincent III und KT Tunstall in Europa und Nordamerika, kehrt Mitchell nun mit neuen Songs und Murdo Mitchells Musik ist eine kraftvolle Mischung aus rauer Ehrlichkeit, akustischer Tiefe und moderner Singer-Songwriter-Kunst. Seine raue Stimme, gepaart mit introspektiven Texten und atmosphärischem Gitarrenspiel, berührt das Publikum unmittelbar – sei es in intimen Clubshows oder auf großen Festivalbühnen.

Mit einer beeindruckenden Bühnenpräsenz und einem authentischen Charisma zählt Mitchell zu den spannendsten neuen Stimmen der europäischen Akustikszene. Seine Shows leben vom intensiven Dialog mit dem Publikum, seiner emotionalen Offenheit und einer musikalischen Tiefe, die unter die Haut geht.

Wer Murdo Mitchell live erlebt, wird Zeuge eines Künstlers, der seine Musik lebt – ehrlich, ungeschliffen und voller Herzblut. Tickets für die drei Konzerte sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.