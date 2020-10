Eine Spurensuche für Menschen von Allerkleinst bis Alleralt

Die Figurenspielerin Lise Schnee begibt sich auf die Suche nach dem Ursprung der Welten. Murmeln werden aufeinanderprallen und auf ihrem freien Lauf erzeugen sie Klänge und Töne. Was murmelt mein Nachbar und wie murmel ich? Verstehen wir uns? Die kleinen, runden Kugeln umkreisen einander, tanzen miteinander, knattern und klackern in ihren Bahnen, laufen über Oberflächen und murmeln so auf ihre eigene Weise.

„Murmeln“ lädt Sie ein, zum Hinhören auf das manchmal ferne Gemurmel, das sanft an das Ohr dringt. Und zum Spiel mit großen und kleinen Kugeln, die zu Planeten und Welten werden.

Empfohlen für Kinder ab 2 Jahre

Ein Gastspiel vom Figurentheater Kumulus, Stuttgart