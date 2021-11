Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten mit Sabine Murza

Eine Kanalratte, die Heavy Metal röhrt, ein verrückter Kakadu, der herzergreifend Schlager singt und eine kapriziöse Buchhalterin, die in schönstem Klassiktimbre Opernarien schmettert: Sabine Murza

alias Murzarella lässt ihre Puppen nicht tanzen, sondern: singen! Und das in drei verschiedenen Stimmen und auf exzellentem Niveau.

Endlich mal im Rampenlicht stehen! Die selbstbewussten Puppen genießen ihren Auftritt. Doch auch Murzarellas Welt ist die Bühne und so gibt die unglaublich vielseitige Profisängerin ordentlich Gas als Rockröhre, Popdiva und Chansonette. Ihre Puppen treiben sie zwar an den Rand des Wahnsinns, doch sie lässt sich ihre Show nicht stehlen. Und spätestens, wenn dann alle Stars zusammen ein Lied singen, ob gefiedert, mit Schalke-Schal und angeknabbertem Ohr oder in Abendrobe – dann haben sich alle wieder lieb. Sie kennen vielleicht Bauchredner, doch mit Murzarella erleben Sie zudem die Kunst des Bauchgesangs. Ob Pop, Oper, Schlager, Soul oder Heavy Metal, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Jede Puppe singt mit ihrer einzigartigen Stimme und auch für das Training der Lachmuskeln wird garantiert gesorgt

Regie: Erik Rastetter

Anmeldung per Email zwingend erforderlich, begrenzte Plätze.

Anmeldung unter info@theater-hammerschmiede.de

Es gelten die aktuellen Coronaregeln. Vor Ort wird nicht getestet!