Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten

Eine Kanalratte, die Heavy Metal röhrt, ein verrückter Kakadu, der Schlager singt, und eine kapriziöse Buchhalterin, die Opernarien schmettert: Sabine Murza alias Murzarella lässt ihre Puppen nicht tanzen, sondern singen – und das in drei beeindruckenden Stimmen auf exzellentem Niveau.

„Wie macht sie das bloß?“, fragt sich das Publikum. Kanalratte Kalle, gebürtiger Ruhrpottler und Bühnenprofi, erklärt: „Dat kommt aus ´m Bauch von den Schneckchen, hömma!“ Der Kakadu Dudu bringt Murzarella ständig in peinliche Situationen und zwitschert von ihren Problemzonen, während Managerin Frau Adelheid sich bereits vor dem Auftritt in Szene setzt. Im Rampenlicht genießen die Puppen ihren Auftritt, doch auch Murzarella gibt als Rockröhre, Popdiva und Chansonette ordentlich Gas. Ihre Puppen treiben sie an den Rand des Wahnsinns, aber die Show lässt sie sich nicht stehlen.