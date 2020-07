"Musa Mistonga"-Duo - KastellSommer

Angela ist Italienerin - Julieta aus Argentinien und doch teilen sie beide dieselbeLeidenschaft: Den Tango. Beide Künstlerinnen spüren ein Sehnen nach Argentinien undBuenos Aires, und aus diesem Gefühl heraus und aus der Liebe zur Musik präsentieren sieim Duo im „KastellSommer“ ein herausragendes Konzertprogramm, welches nicht besser indas einzigartige Sommerambiente passen könnte.Werke von älteren Autoren wie Homero Manzi werden ebenso zu hören sein, wie auchmodernere Lieder des Genres etwa vom unvergesslichen Astor Piazzolla. Zwei virtuoseTangointerpretinnen entführen ihr Publikum in eine Welt voller unerfüllter Sehnsucht undtauchen es ein in den Klang von Buenos Aires!Julieta Anahi Frias ist in Buenos Aires geboren und aufgewachsen, ihr Beruf brachte siejedoch bereits früh nach Europa. Als ehemalige Ballerina und Musicaldarstellerin arbeiteteund wohnte sie während der letzten 20 Jahren in den verschiedensten Ländern und Städten,aber immer wenn sie Tango singt ist sie ganz in ihrem Heimatland Argentinien. Zu ihrengrößten Erfolgen als Tango-Interpretin gehört die Britische Premiere der Tango-Operita"Maria de Buenos Aires" von Astor Piazolla. Julieta wurde dafür von der BBC nach Londoneingeladen um die Hauptrolle der „Maria“ in einer Liveaufzeichnung zu verkörpern.Angela Rutigliano ist eine Italienische Pianistin mit Sitz in Deutschland. Sie ist ausgebildeteklassische und Tangodolmetscherin und spielt mit Orchestern in Europa, USA und Japan, inverschiedenen Instrumentalensembles, mit Sängern und als Solistin.Besetzung:Julieta Anahi Frias: Gesang | Angela Rutigliano: Klavier