Reutlingen am Meer? Da stimmt doch was nicht! Dennoch kann man in unserer Gegend immer wieder Muscheln und Schnecken finden, die einst im Meer lebten. Heute sind sie versteinert, ebenso wie Ammoniten, Fische, Meereskrokodile, Ichthyosaurier und der Meeresboden. Im Naturkundemuseum kann man sich dies alles anschauen und eine Menge von den Funden lernen. Wer selbst schon Muscheln oder Schnecken aus der Umgebung gesammelt hat, darf diese gerne mitbringen.