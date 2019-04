Muscial-Gala 2019

Die Musical-Gala bringt den Zauber des West End, Broadway, Ronacher und der deutschen Musical-Theater ins Forum. Hier begegnen sich Eliza Doolittle, Mary Poppins, Graf von Krolock oder The Rat Pack so selbstverständlich, als würden sie schon immer zusammen auf einer Bühne für beste Unterhaltung sorgen. Kevin Tarte glänzt als Sänger, Darsteller und Moderator gleichermaßen und führt gewohnt charmant durch den Abend. Zum ersten Mal in Ludwigsburg dabei ist Milica Jovanović, die Oper und Musical kann und in Mozarts »Zauberflöte« ebenso zu Hause ist wie als Eleonore in »Schikaneder«, der Liebesgeschichte hinter der »Zauberflöte«. Auf weitere Musical-Stars aus Erstaufführungen darf man gespannt sein: Dank seiner guten Kontakte zur europäischen Musical-Szene präsentiert der Dirigent und Erfinder dieser besonderen Gala, Roland Haug, immer ein exquisites Line up. Gemeinsam mit dem Kreisjugend-Orchester Ludwigsburg (KJO) schieben die Solisten den musikalischen Horizont weit übers Musical hinaus.Die speziell für Ludwigsburg geschaffenen Arrangements und die einzigartige Präsentation mit einem achtzigköpfigen Blasorchester laden die beliebten Songs mit neuer Spannung und Dynamik auf. Darüber hinaus lösen die jugendlichen Musiker des KJO, die besten Bläser zwischen dreizehn und einundzwanzig Jahren im Kreis Ludwigsburg, auch mit sinfonischen Werken für Blasmusik garantiert große Gefühle und Standing Ovations beim Publikum aus – auf dass zum Schluss alle gemeinsam anstimmen: »Danke für die Lieder!«4