× Erweitern Musdorfer Markttage Musdorfer Markttage

Bei den Musdorfer Markttagen handelt es sich nicht um eine Ersatz-Muswiese, sondern um einen ganz eigenständigen Markt zur Unterstützung der Händler. Deshalb hat die Gemeinde auch einen anderen Termin gewählt.

An den rund 100 Marktständen gibt es fast alles was das Herz begehrt. Von der handgefertigten Keramikreibe, dem genialen Handnussknacker oder allerhand Nützlichem für den Haushalt. Für die kälteren Herbsttage noch ein paar Handschuhe, eine Mütze oder ein paar Socken? Kein Problem – gleich an mehreren Ständen kann man sich mit Textilien eindecken, oder ein schönes Schmuckstück für die Liebste oder sich selbst kaufen. Ob Lederwaren, Blumenzwiebeln, Fellprodukte, Reinigungsartikel, Wachstischdecken, Spielwaren, Süßwaren, Deko-Artikel, Kunsthandwerk oder Gewürze, es gibt alles was das Herz begehrt. Die Besucherinnen und Besucher sind an den drei Tagen zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr herzlich eingeladen, an den Marktständen zu stöbern und einzukaufen.Für das leibliche Wohl ist an Imbissständen gesorgt, allerdings wird es keine Sitzmöglichkeiten geben, Imbiss-to-go ist in diesem Jahr angesagt und es besteht ein Alkoholverbot.

Auf dem Markt müssen – außer beim Essen und Trinken – Masken getragen werden. Außerdem gilt natürlich der Mindestabstand von 1,5 Metern. Auf der L 1040, die an Musdorf vorbeiführt, gilt wie an der Muswiese eine Einbahnstraßenregelung. Dort darf auf beiden Seiten der Straße geparkt werden. Auch auf dem Freigelände, wo normal während der Muswiese das Gewerbe seine Zelte aufschlägt, sind Parkplätze ausgewiesen.

Weil es sich um einen reinen Markt handelt, gelten die Regeln für den Einzelhandel. Das heißt: Man kann einfach nach Musdorf kommen, bummeln und einkaufen, ohne sich vorher anmelden oder sich vor Ort registrieren zu müssen. Falls diese Bedingungen bis zum genannten Termin nicht mehr bestehen sollten, wird der Markt abgesagt. Deshalb bitte auch immer einen Blick auf die Gemeinde-Homepagewww.rotamsee.dewerfen.