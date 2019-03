Musées et lieux de culte méconus à Paris (Kleinode in Paris)

Vous connaissez le Louvre, le Musée d'Orsay, l'Orangerie, le Musée Picasso, Notre-Dame, le Sacré-Coeur, la Sainte Chapelle. Ce soir je veux vous dépayser en vous faisant découvrir des musées peu connus du grand public ainsi que des lieux de culte hors du commun. Embarquer avec moi pour ce voyage culturel et cultuel. Ces endroits vous permettront de vous plonger dans un univers inconnu et nouveau pour vous de la Ville Lumière. (In fanzösischer Sprache)