Hier kann man dem Museumsbauer Heinz-Jürgen von Boetticher über die Schulter schauen und sogar selbst Hand anlegen!

Am Sonntag, den 08. August von 11.00 bis 18.00 Uhr, lässt sich wieder der Museumsbauer im Betzinger Museum "Im Dorf" über die Schulter schauen. Mit geschickten Händen repariert Heinz-Jürgen von Boetticher alte landwirtschaftliche Geräte - ganz so, wie es früher auf dem Bauernhof üblich war. Aber auch die Herstellung neuer Geräte nach historischem Muster gehört zu seinem Repertoire. So entsteht beispielsweise ein Dreschflegel, der bei der Sichelhenke im Herbst seinen ersten Einsatz haben wird! Der Eintritt ist frei.