Museum mit Genuss 60+ „Hitze, Wasser und Gesundheit – erfrischende Impulse“

Vortrag

bis

Museum im Deutschhof Deutschhofstraße 6, 74072 Heilbronn

Helmut Ballmann & Lisa Hachtel vom Städtischen Gesundheitsamt Heilbronn beleuchten, wie Hitze unsere Gesundheit beeinflusst und warum ausreichendes Trinken so wichtig ist.

Wie kann man sich selbst schützen und wie passt sich die Stadt an die Hitze an? In Kooperation mit dem Historischen Verein Heilbronn.

Anmeldung erforderlich bis 17.08., 12 Uhr, unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, sowie die Anzahl der teilnehmenden Personen an.

Info

Museum im Deutschhof Deutschhofstraße 6, 74072 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
07131 56-2295
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