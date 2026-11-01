Museum nach Feierabend: Advents- und Weihnachtsbräuche - von Sankt Martin bis 3 Könige

In diesem Vortrag werden altbekannte Advents- und Weihnachtsbräuche mit ihrer Bedeutung und zum Teil auch spannenden Hintergründen eingehend beleuchtet.

Fragen wie z.B. warum waren die Christbaumkugeln ursprünglich rot, wer waren St. Martin und der heilige Nikolaus oder was genau sind die Rauhnächte werden hier sehr lebendig und auch überraschend beantwortet. Zugleich ist dieser Vortrag auch eine Einladung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, sich die dunkle Jahreszeit durch diese alten Bräuche etwas heller zu gestalten.