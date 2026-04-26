Museum nach Feierabend: Bemalte Möbel - die Schreinerfamilie Rößler und die Öhringer Malschule

Referent: Karl-Heinz Wüstner

bis

Weygang Museum Öhringen Karlsvorstadt 38, 74613 Öhringen

Bemalte Möbel, sogenannte Bauernmöbel sind etwas aus der Mode gekommen. Dennoch bieten die bemalten Hohenloher Bauernmöbel einen wahren Schatz an interessanten Anknüpfungspunkten.

So stellt sich die Frage: Waren die Möbelmaler Künstler oder doch nur Könner? Welche künstlerischen Merkmale weisen die bemalten ländlichen Möbel auf? Hatte die Öhringer Malschule einen Einfluss auf die Möbelgestaltung? Oder woher nahmen die Schreiner sonst ihre Malmotive?

Diesen und weiteren spannenden Fragestellungen geht der Referent Karl-Heinz Wüstner anhand von vielen anschaulichen Bildern nach. Er ist ausgesprochener Kenner der Hohenloher Möbelmalerei, die nicht nur von der Schreinerfamilie Rößler in Untermünkheim, sondern auch von mehreren bedeutsamen Schreinern im Hohenlohekreis geprägt wurde.

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Freizeit & Erholung
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