Museum nach Feierabend: Bruddlers Bemerkungen zum Bier

Weihnachten nähert sich und unser Hausmeister Karl-Heinz Bruddler entdeckt, wie jedes Jahr, seine poetische Ader.

Wie es sich für einen gebürtigen Franken gehört, sinniert er über Alles was ihm so in den Sinn kommt. Lässt Altes Revue passieren und versucht Neues in seine Gedankenwelt einzubauen. Bei Bier und Kerzenlicht entsteht so ein Rahmen aus Dichtung und Musik, nicht nur rund um sein Lieblingsgetränk. Seien Sie seine Gäste und lassen Sie sich von seinem "Charme" an diesem besonderen Abend "verzaubern".

Snacks und Getränke werden zum Verkauf angeboten.