Museum nach Feierabend: Buchvorstellung und Gespräch „Vicus Aurelianus“ – Ausgrabungen und Erkenntnisse der letzten 10 Jahre

Im Rahmen der Landesgartenschau "Der Limes blüht auf" publizierten die Archäologin Sarah Roth und der Archäologe Dr. Andreas Thiel vom Landesamt für Denkmalpflege das Buch "Vicus Aurelianus. Das römische Öhringen".

Seitdem ist in Öhringen viel passiert. Beispielhaft zu nennen ist hier der Bau des neuen Krankenhauses, bei welchem beeindruckende Funde wie die Statuen des Mars und der Victoria gemacht wurden.

Anlässlich des 10-jährigem Landesgartenschau Jubiläum unter dem neuen Motto "Der Limes blüht weiter" wurde auch das Buch "Vicus Aurelianus" überarbeitet und um die Erkenntnisse und Funde der letzten Jahre ergänzt.

Die Archäologin und Autorin Sarah Roth stellt die neuen Erkenntnisse zum römischen Öhringen vor und beantwortet Ihre Fragen.