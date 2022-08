Museum nach Feierabend "der besondere Museumsabend"

Vor 500 Jahren vollzog sich nach unserer heutigen Beurteilung ein Epochenwechsel.

Kurz nach der Erfindung des Buchdrucks, nach dem Fall Konstantinopels, nach der Entdeckung Amerikas, dem Beginn der Reformation und nicht zuletzt der Transformation der politischen Landschaft mit seinen Reichsstätten zu den frühen feudalen Flächenstaaten setzen wir den Anfang der Neuzeit ein. Aber was geschah in dieser wechselvollen Zeit im heutigen Südwesten? Wie müssen wir uns die politischen, sozialen und gesellschaftlichen Zustände zwischen 1450 und 1550 vorstellen? Der Vortrag bietet einen spannenden Einblick in die Geschichte Badens und Württembergs an einem besonderen Markstein der Geschichte – dem Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit.

Referent: Jeff Klotz, Archäologe und Museumsleiter, Römermuseum Remchingen und Archäologisches Museum Pforzheim.